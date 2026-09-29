صندوق النقد الدولي يتوقع عجزاً بـ 54 مليار دولار في ميزانية أوكرانيا حتى 2029

أظهرت تقديرات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، ونقلتها وكالة "بلومبرج" أن أوكرانيا تواجه عجزاً مالياً تراكمياً يُقدر بنحو 54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يضع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها كييف في صدارة اهتمامات الشركاء الدوليين.

ووفقاً لتقييم الصندوق، يُتوقع أن تسجل الفجوة التمويلية أعلى مستوياتها خلال عام 2027 لتتراوح بين 30 و35 مليار دولار، قبل أن تنخفض في عام 2028 إلى نحو 17 مليار دولار، ثم تتراجع إلى ملياري دولار فقط بحلول عام 2029.

وفي ظل هذه الأرقام، تسارع الدول والمؤسسات المانحة للبحث عن مصادر تمويل إضافية وتعبئة الموارد اللازمة لسد هذه الفجوة المالية، بهدف دعم الميزانية الأوكرانية وضمان استقرارها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.