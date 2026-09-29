مسئولون أوروبيون: مؤشرات على تراجع واشنطن عن حظر صادرات الديزل لمدة 90 يوما

أعرب مسئولون بارزون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤل حذر إزاء احتمال تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوما، في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال وزير الطاقة الأيرلندي داراج أوبراين - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- للصحفيين قبيل قمة وزارية أوروبية في دبلن، إنه تلقى تطمينات من مسؤولين بإدارة ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي بأن فرض الحظر غير مرجح.

وأضاف أن أي حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوما سيكون له تأثير واضح على دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن المعلومات التي حصل عليها في واشنطن تشير إلى عدم وجود توجه نحو اتخاذ هذه الخطوة.

وأعرب مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن عن موقف مماثل خلال القمة، قائلا إنه يشعر بالارتياح إزاء تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي قال إن حظر صادرات الديزل لن ينجح. وكان ترامب قد أيد في وقت سابق من الشهر الجاري فكرة وقف صادرات الوقود مؤقتا مع ارتفاع الأسعار، على خلفية الحرب في إيران والقيود التي فرضتها موسكو على صادراتها عقب ضربات أوكرانية استهدفت مصافي تكرير.

وقال أوبراين إن الاتحاد الأوروبي لن يتعامل مع الأمر باعتباره مضمونا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحديث مع مسئولين آخرين في الإدارة الأمريكية لا يوحي بأن الحظر سيُفرض، ووفقا لشركة "إس آند بي جلوبال إنرجي"، تمثل صادرات الديزل الأمريكية أكثر من 50% من واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل ونحو 10% من استهلاكه، ما يعني أن فرض حظر أمريكي من هذا النوع قد يؤثر في أسواق الطاقة الأوروبية، فضلا عن تداعياته المحتملة على الولايات المتحدة وأنواع الوقود الأخرى.

