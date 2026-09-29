برلماني: جولات مستقبل وطن تستهدف تقديم خدمات حقيقية ومباشرة لأهالي المحافظات

قال النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن زيارة قيادات الحزب للمحافظة تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم، والعمل على تقديم خدمات ملموسة تخفف عنهم الأعباء.

جولات مستقبل وطن بالمحافظات

وأكد «حمزه» أن القافلة الطبية التي نظمها الحزب بمنطقة محطة مصر تمثل نموذجًا للخدمات التي يحرص «مستقبل وطن» على تقديمها للمواطنين، مشيرًا إلى أن توفير الكشف والفحوصات الطبية بالمجان يساهم في دعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي.

جولة قيادات الحزب بمحافظة الإسكندرية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جولة قيادات الحزب بمحافظة الإسكندرية لا تقتصر على الفعاليات الطبية فقط، وإنما تأتي ضمن برنامج خدمي متكامل يستهدف عددًا من القطاعات، مؤكدًا أن الحزب حريص على استمرار التواصل مع أهالي الإسكندرية والعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال الفعاليات والمبادرات الخدمية.

وأشار النائب محمد حمزه إلى أن وجود قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمانة المحافظة في الفعاليات يعكس أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف المستويات التنظيمية للحزب، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم على أرض الواقع.