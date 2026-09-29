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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر يمنية: الحوثيون يقصفون مدينة التربة جنوب تعز بصواريخ باليستية

صواريخ
صواريخ
القسم الخارجي

أفادت مصادر يمنية، الثلاثاء، بأن ميليشيا الحوثي شنت قصفًا بالصواريخ الباليستية استهدف مدينة التربة في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، في ظل تصاعد التحركات العسكرية والمواجهات في محيط المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن القصف طال محيط مدينة التربة، فيما أفادت تقارير محلية أخرى بأن الهجوم نُفذ بأربعة صواريخ باليستية. ولم تتوافر، حتى وقت إعداد التقرير، معلومات مؤكدة بشأن سقوط قتلى أو جرحى أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

ويأتي القصف بالتزامن مع تحركات عسكرية للحوثيين في المناطق الغربية من محافظة تعز، إذ أفاد تقرير محلي برصد تعزيزات عسكرية حوثية قادمة عبر خط المخا باتجاه منطقة الكدحة، قبل تحركها نحو الرحبة والقوز، بالتزامن مع القصف الصاروخي الذي طال أحياء سكنية في مدينة التربة.

وتكتسب مدينة التربة أهمية استراتيجية باعتبارها مركز مديرية الشمايتين، كما تقع على الطريق الرابط بين تعز والمحافظات الجنوبية، ما يجعل محيطها واحدًا من المحاور المهمة في التطورات العسكرية بالمحافظة.

وكانت محافظة تعز قد شهدت خلال سبتمبر تصعيدًا في الهجمات الصاروخية الحوثية، إذ أفادت وكالة الأناضول، نقلًا عن مصادر محلية، بأن ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت مدينة تعز في 6 سبتمبر، وسقطت قرب منشآت مدنية غربي المدينة دون تسجيل خسائر بشرية وفق المعلومات التي نشرتها الوكالة حينها.

كما شهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة تحركات عسكرية متبادلة، مع محاولات حوثية للتقدم في مناطق محيطة بالتربة، في وقت دفعت فيه القوات الحكومية بتعزيزات إلى المنطقة لمواجهة أي تقدم محتمل للجماعة.

ويأتي التطور الأخير وسط استمرار التصعيد العسكري في عدد من جبهات اليمن، مع تبادل القصف والهجمات بين القوات الحكومية والحوثيين، بينما تبقى المعلومات الأولية بشأن الخسائر الناتجة عن القصف الأخير على التربة غير مؤكدة حتى الآن.

ميليشيا الحوثي الصواريخ مدينة التربة مديرية الشمايتين محافظة تعز تحركات عسكرية للحوثيين

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