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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بيعدي نفسه لكن غيره لا.. اكتشف أعراض مرض جلدي غريب

الإكزيما
الإكزيما
اسماء محمد

تعد الأكزيما من الأمراض التي توجد منها اشكال وأنواع عديدة ولكن الغريب في هذا الداء أنه معدى لأجزاء جسم الشخص المصاب لكنه لا ينقل العدوى للآخرين.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت تشمل الأعراض الشائعة لمختلف أنواع الإكزيما ما يلي:

حكة شديدة

بقع حمراء أو رمادية بنية

نتوءات صغيرة متعددة وبارزة قد تفرز سائلاً عند خدشها

تكوّن القشرة نتيجة جفاف السائل

إفرازات قيحية ناتجة عن عدوى ثانوية

جلد سميك

جلد جاف، متقشر، ومتشقق

تفاقم الإكزيما بعد الحك

هل الأكزيما معدية

الأكزيما الناتجة عن الفطريات والجرب وهي قابلة للانتقال للآخرين أما الأنواع الأخرى من الإكزيما فليست معدية..

على الرغم من أن الإكزيما لا تنتقل من شخص لآخر، إلا أنها قد تنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم (على سبيل المثال، الوجه والخدين والذقن لدى الرضع والرقبة والمعصمين والركبتين والمرفقين لدى البالغين وقد يؤدي حك الجلد إلى تفاقم الإكزيما

الإكزيما أعراض الإكزيما أنواع الإكزيما العدوى الفطريات الحكة

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