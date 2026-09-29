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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص ادعى تعاطى والده للمخدرات بكفر الشيخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر إعتياد والده على تعاطى المواد المخدرة وعدم الإنفاق عليه ووالدته بكفر الشيخ.
 


 

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) ، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين والده لرفض الأخير إعطائه مبلغ مالى مما دعاه لنشر المنشور والإدعاء على خلاف الحقيقة بكون والده من متعاطى المواد المخدرة ، وأن الصورة المشار إليها بالمنشور تحصل عليها من إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، ولم يتم العثور على مواد مخدرة بحوزة والده.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

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