قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام
مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي
بقيمة 102 مليار جنيه.. اتفاقية لتسوية مديونية هيئة المشروعات الصناعية المستحقة لبنك الاستثمار القومي
ارتفاع جديد يضرب أسعار النفط.. برنت يسجل 103.16 دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسكويت الشاي من غير بيض.. وصفة اقتصادية وسهلة

بسكويت الشاي من غير بيض
بسكويت الشاي من غير بيض
أسماء عبد الحفيظ

يعتبر بسكويت الشاي من غير بيض من الوصفات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة غالبًا في المطبخ، كما أنه مناسب للفطار أو مع كوب الشاي والقهوة.

ويمكن تحضير البسكويت بقوام هش ومذاق لذيذ دون الحاجة إلى شراء مكونات كثيرة، كما يمكن تشكيله بالطريقة التي تفضلينها سواء باستخدام قطاعة البسكويت أو بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة، تقدمه الشيف ندى الزرقاني.

مكونات بسكويت الشاي من غير بيض

  • 2 كوب دقيق.
  • نصف كوب سكر بودرة.
  • نصف كوب زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة.
  • نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
  • نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
  • ربع كوب لبن تقريبًا، حسب احتياج العجين.
  • رشة ملح.

ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من بشر البرتقال أو جوز الهند حسب الرغبة لإعطاء البسكويت نكهة مختلفة.

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض

في البداية ضعي الزبدة أو السمن في وعاء عميق، ثم أضيفي السكر البودرة واخفقي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

أضيفي الفانيليا وقلبي مرة أخرى.

وفي وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر.

قلبي المكونات باستخدام ملعقة، ثم ابدئي في إضافة اللبن بالتدريج حتى تتكون عجينة ناعمة يمكن تشكيلها بسهولة.

ومن المهم عدم إضافة اللبن دفعة واحدة، لأن كمية السوائل التي يحتاجها العجين قد تختلف حسب نوع الدقيق ودرجة امتصاصه.

طريقة تشكيل البسكويت

ضعي العجين على سطح نظيف، ثم افرديه بسمك متوسط باستخدام النشابة.

قطعي العجين إلى دوائر أو أشكال حسب رغبتك، ثم رصي قطع البسكويت في صينية عليها ورق زبدة، مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى.

ويمكن عمل فتحات صغيرة بالشوكة على سطح البسكويت للحصول على شكل مميز، كما تساعد هذه الخطوة في إعطاء البسكويت مظهرًا يشبه بسكويت الشاي التقليدي.

طريقة تسوية بسكويت الشاي

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي الصينية واتركي البسكويت حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا من الأطراف.

لا يفضل ترك البسكويت حتى يصبح داكنًا، لأن لونه قد يزداد قليلًا أثناء تبريده.

بعد خروجه من الفرن، اتركي البسكويت في الصينية عدة دقائق، ثم انقليه إلى طبق أو شبكة حتى يبرد تمامًا.

سر نجاح البسكويت من غير بيض

للحصول على بسكويت هش، لا تبالغي في عجن الخليط بعد إضافة الدقيق، لأن كثرة العجن قد تجعل قوام البسكويت أكثر صلابة.

كما يجب عدم الإفراط في إضافة اللبن؛ الأفضل وضعه تدريجيًا حتى تتماسك العجينة فقط.

ويفضل أن تكون الزبدة أو السمن في درجة حرارة الغرفة وليس سائلًا ساخنًا، حتى تحافظ العجينة على قوامها المناسب.

أفكار لتغيير وصفة البسكويت

يمكن إضافة ملعقة من الكاكاو إلى جزء من العجين للحصول على بسكويت بالشوكولاتة، مع تقليل كمية الدقيق بالمقدار نفسه تقريبًا.

كما يمكن إضافة جوز الهند أو بشر البرتقال أو القليل من القرفة للحصول على نكهة مختلفة.

ولتحضير بسكويت مناسب للأطفال، يمكن تشكيله بأشكال صغيرة ومختلفة، مع تقديمه بعد أن يبرد تمامًا.

ويعد بسكويت الشاي من غير بيض اختيارًا عمليًا عندما تبحثين عن وصفة حلو بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تقديمه في الفطار أو كوجبة خفيفة مع المشروبات الساخنة.

بسكويت الشاي من غير بيض طريقة عمل بسكويت الشاي بسكويت بدون بيض بسكويت اقتصادي طريقة عمل البسكويت في البيت بسكويت سهل وسريع وصفات اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Honor Magic9

وحش الطاقة الجديد.. Honor Magic 9 يغزو الأسواق ببطارية 8000 مللي أمبير

هاتف Xiaomi 18

ببطارية ضخمة وتصميم نحيف.. شاومي تغزو الأسواق بأحدث هواتفها

أوبو

«أوبو» تطلق هاتف Oppo K14 Plus ببطارية 8000mAh وشاشة ألعاب فائقة السرعة

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد