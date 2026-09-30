بسكويت الشاي من غير بيض.. وصفة اقتصادية وسهلة

يعتبر بسكويت الشاي من غير بيض من الوصفات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة غالبًا في المطبخ، كما أنه مناسب للفطار أو مع كوب الشاي والقهوة.

ويمكن تحضير البسكويت بقوام هش ومذاق لذيذ دون الحاجة إلى شراء مكونات كثيرة، كما يمكن تشكيله بالطريقة التي تفضلينها سواء باستخدام قطاعة البسكويت أو بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة، تقدمه الشيف ندى الزرقاني.

مكونات بسكويت الشاي من غير بيض

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب لبن تقريبًا، حسب احتياج العجين.

رشة ملح.

ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من بشر البرتقال أو جوز الهند حسب الرغبة لإعطاء البسكويت نكهة مختلفة.

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض

في البداية ضعي الزبدة أو السمن في وعاء عميق، ثم أضيفي السكر البودرة واخفقي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

أضيفي الفانيليا وقلبي مرة أخرى.

وفي وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر.

قلبي المكونات باستخدام ملعقة، ثم ابدئي في إضافة اللبن بالتدريج حتى تتكون عجينة ناعمة يمكن تشكيلها بسهولة.

ومن المهم عدم إضافة اللبن دفعة واحدة، لأن كمية السوائل التي يحتاجها العجين قد تختلف حسب نوع الدقيق ودرجة امتصاصه.

طريقة تشكيل البسكويت

ضعي العجين على سطح نظيف، ثم افرديه بسمك متوسط باستخدام النشابة.

قطعي العجين إلى دوائر أو أشكال حسب رغبتك، ثم رصي قطع البسكويت في صينية عليها ورق زبدة، مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى.

ويمكن عمل فتحات صغيرة بالشوكة على سطح البسكويت للحصول على شكل مميز، كما تساعد هذه الخطوة في إعطاء البسكويت مظهرًا يشبه بسكويت الشاي التقليدي.

طريقة تسوية بسكويت الشاي

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي الصينية واتركي البسكويت حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا من الأطراف.

لا يفضل ترك البسكويت حتى يصبح داكنًا، لأن لونه قد يزداد قليلًا أثناء تبريده.

بعد خروجه من الفرن، اتركي البسكويت في الصينية عدة دقائق، ثم انقليه إلى طبق أو شبكة حتى يبرد تمامًا.

سر نجاح البسكويت من غير بيض

للحصول على بسكويت هش، لا تبالغي في عجن الخليط بعد إضافة الدقيق، لأن كثرة العجن قد تجعل قوام البسكويت أكثر صلابة.

كما يجب عدم الإفراط في إضافة اللبن؛ الأفضل وضعه تدريجيًا حتى تتماسك العجينة فقط.

ويفضل أن تكون الزبدة أو السمن في درجة حرارة الغرفة وليس سائلًا ساخنًا، حتى تحافظ العجينة على قوامها المناسب.

أفكار لتغيير وصفة البسكويت

يمكن إضافة ملعقة من الكاكاو إلى جزء من العجين للحصول على بسكويت بالشوكولاتة، مع تقليل كمية الدقيق بالمقدار نفسه تقريبًا.

كما يمكن إضافة جوز الهند أو بشر البرتقال أو القليل من القرفة للحصول على نكهة مختلفة.

ولتحضير بسكويت مناسب للأطفال، يمكن تشكيله بأشكال صغيرة ومختلفة، مع تقديمه بعد أن يبرد تمامًا.

ويعد بسكويت الشاي من غير بيض اختيارًا عمليًا عندما تبحثين عن وصفة حلو بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تقديمه في الفطار أو كوجبة خفيفة مع المشروبات الساخنة.