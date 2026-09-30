انطلاق معسكر تطوير حكام تقنية الفيديو VAR بمشاركة 35 حكمًا

انطلق معسكر تطوير حكام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بحضور 35 حكمًا من حكام الدوري الممتاز، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام جهاز المحاكاة «Simulator»، في إطار خطة لجنة الحكام الرئيسية للارتقاء بمستوى التحكيم المصري وتطوير أداء حكام تقنية الفيديو.

ورحب الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، بالمحاضر الدولي الإيطالي باولو فاليري والمحاضرين المصريين الدوليين والحكام المشاركين في المعسكر، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في تطوير منظومة التحكيم المصري ورفع كفاءة الحكام، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين والاستفادة من الخبرات الفنية المقدمة خلال المعسكر، ومؤكدًا ترحيب الاتحاد بهم في بيت الكرة المصرية.

ويحاضر في المعسكر المحاضر الدولي الإيطالي، باولو فاليري، الذي أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيدًا بتاريخ التحكيم المصري وما قدمه من حكام بارزين على الساحة الدولية وكان آخرهم في كأس العالم 2026، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة الـVAR.

ومن جانبه، أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، أهمية مواصلة تطوير حكام تقنية الفيديو، ورفع كفاءتهم من خلال التدريب النظري والعملي، وتحسين التنسيق بين حكم الساحة وحكام الـVAR، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التحكيم المصري.