البحيرة.. توسعات بمحطتي الحرير الصناعي وغرب 2 لرفع الطاقة الإنتاجية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن قطاع مياه الشرب بالمحافظة يشهد تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والتوسعات، لرفع الطاقات الإنتاجية وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ويدعم خطط الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق الحيوية.

وأوضحت محافظ البحيرة أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المحطات القائمة ورفع قدراتها الإنتاجية، بما يدعم توفير احتياجات المناطق والقرى المستفيدة مستقبلًا.

وفي هذا الإطار، تتضمن مشروعات مياه الشرب بمركز كفر الدوار تنفيذ توسعات بمحطة مياه الشرب بالمدينة السكنية «الحرير الصناعي»، تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 90 ألفًا إلى 160 ألف متر مكعب يوميًا، بزيادة قدرها 70 ألف متر مكعب يوميًا، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنظومة ويدعم خطط توفير كميات المياه اللازمة للمناطق المستفيدة.

وتشمل أعمال التوسعات عددًا من المكونات الرئيسية، من بينها عنبر طلمبات المياه، والفلاتر الرملية والخزانات، وضواغط الهواء والمولدات، والمبنى الإداري والمعمل، والمحولات والموزع، ومنظومة المياه المرشحة، وأحواض التجفيف الميكانيكي، ومنظومة تجميع مياه الفلاتر، إلى جانب منظومتي الشبة والكلور والمخزن والورشة.

وتستهدف المحطة خدمة مناطق الحرير الصناعي، والخضرة، ومصنع مصر للحرير الصناعي، ومصنع صباغ البيضة، ومصنع الغزل والنسيج، وبشاير (10) و(11)، وراية بارك، وأنطونيادس، وكفر سليم، والسناهرة والحدائق، وسيدي شحاتة.

كما تتضمن منظومة التطوير توسعات محطة مياه «غرب 2» بمنطقة السعرانية بمركز كفر الدوار، بطاقة إنتاجية تبلغ 43 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يدعم زيادة القدرات الإنتاجية لمنظومة مياه الشرب بالمركز وتوفير كميات إضافية للمناطق المستفيدة.

وتخدم المحطة مدينة كفر الدوار وقرى سيدي غازي، وكوم البركة، وبولين، وزهرة، والبسلقون، بما يدعم خطط التوسع في إتاحة خدمات مياه الشرب ومواجهة الاحتياجات المستقبلية للمناطق المستفيدة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة مرافق مياه الشرب بالمحافظة، وزيادة الطاقات الإنتاجية مع للمحطات، بما يعزز جاهزية المنظومة لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، ويدعم استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار دعم مشروعات البنية الأساسية والمرافق الحيوية، والتوسع في تنفيذ المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأهالي المحافظة.