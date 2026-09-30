"فنون الآثار المصرية القديمة" ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بدمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور ورشة عمل بعنوان «فنون الآثار المصرية القديمة»، وذلك بمبنى الأنشطة بالمكتبة، وبمشاركة عدد من طلاب المدارس، في تجربة جمعت بين المعرفة التاريخية والتطبيق الفني والإبداع.

وشهدت الورشة مشاركة 28 طالبًا وطالبة من عدد من المدارس بدمنهور، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التثقيفية والفنية التي استهدفت تعريف الطلاب بالحضارة المصرية القديمة، والتعرف على جانب من تراثها وآثارها، من خلال أساليب تفاعلية تساعد على ترسيخ المعلومات وتحويلها إلى تجربة تعليمية ممتعة ومبتكرة.

وتضمنت الفعاليات ورشة للأشغال الفنية اليدوية، بالإضافة إلى ندوة تعريفية وتوعوية تناولت تاريخ الآثار المصرية القديمة، وأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب التعريف بأساسيات اللغة المصرية القديمة، وأشكال الكتابة الهيروغليفية، والتعرف على الرموز المستخدمة في الكتابة، مع تدريب الطلاب على كتابة أسمائهم باستخدام الرموز الهيروغليفية.