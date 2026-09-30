ضبط نصف طن أسمدة مدعمة و13 شيكارة ردة قبل بيعها بالسوق السوداء بأرمنت

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة بنطاق مدينة أرمنت، أسفرت عن ضبط كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة والردة المخصصة للمخابز البلدية المدعمة، قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون وطرحها في الأسواق.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات قيادات وزارة التموين، وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية والتأكد من سلامة وجودة السلع المتداولة.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وهويدا العادلي أحمد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالاشتراك مع مباحث تموين الأقصر، وإدارة تموين أرمنت برئاسة محمود حسين مدير الإدارة، وأحمد عطا وعماد أدور عزيز مفتشي الإدارة، وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من الأسمدة الكيماوية الزراعية المدعمة داخل أحد المحال، وهي من الأصناف المحظور بيعها خارج الحيازات الزراعية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تمكنت الحملة من ضبط 13 شيكارة ردة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية المدعمة داخل أحد المحال بمدينة أرمنت، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وفي إطار متابعة الالتزام بالضوابط المنظمة للبيع والتداول، حررت الحملة 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود ترخيص.

وأكدت الأجهزة التموينية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع، والتصدي لمحاولات الاتجار في السلع المدعمة أو إعادة بيعها بطرق غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.