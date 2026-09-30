قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ خلية داعش مدينة نصر لـ 26 أكتوبر
اليمن يكتسح البحرين بخماسية في «خليجي 27»
تعطل محطات «دير علي» و«الناصرية» و«تشرين» بسبب انفجار بخط غاز
انفجار خط الغاز يشل الكهرباء بدمشق وريفها.. 3 محطات تخرج من الخدمة في سوريا
الأوقاف تعلن أسماء المرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الدعاة
كانوا ماشيين عكس.. القبض على شخص وشقيقته تعديا على شخص بالضرب بالجيزة
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة" ونسيطر على مضيق هرمز بالكامل
انفجار مجهول في المحطة الحرارية في ريف دمشق الشرقي بسوريا
تركيا تصعد ضد إسرائيل.. مجلس الأمن القومي يطالب بخطوات ملموسة
بمعدل زيادة 75.2%.. الرقابة المالية: 66.7 مليار جنيه حجم التمويل الاستهلاكي في 6 أشهر
الخارجية: البحارة المصريون يعودون فجر الجمعة بعد الإفراج عنهم
سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأمينات توجه رسالة للمواطنين: «ما تغادرش الشباك إلا لما تجيلك الرسالة»

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تستقبل نحو 120 ألف طلب يوميًا، موضحًا أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يبلغ 2700 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 16 ألفًا و700 جنيه.

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن الهيئة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة إنجاز الطلبات.

تقديم أكثر من 7 ملايين خدمة

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه تم تقديم أكثر من 7 ملايين خدمة من خلال المكاتب الخلفية للتأمينات، مع استمرار متابعة سير العمل في مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بشكل لحظي.

«ما تغادرش الشباك إلا لما تجيلك الرسالة»

ووجه جمال عوض رسالة إلى المواطنين المتعاملين مع مكاتب التأمينات، قائلًا: «ما تغادرش الشباك إلا لما تجيلك الرسالة وأنت واقف»، موضحًا أن ذلك يأتي للتأكد من استكمال إجراءات الخدمة.

وأضاف أن المواطن قد يترك أوراقه لدى المكتب ثم يغادر، لذلك من المهم انتظار وصول الرسالة التي تؤكد إتمام الإجراء.

منع التحايل على القوانين

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة تعمل على منع التحايل على القوانين، مشيرًا إلى أن منظومة التأمينات شهدت تغييرات مقارنة بالنظام القديم.

وأوضح أن النظام القديم كان يحدد مكتبًا واحدًا فقط للتعامل مع المستفيد، بينما النظام الحديث لا يشترط تحديد مكتب معين للتعامل، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

أحمد موسى صدى البلد اللواء جمال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

ترشيحاتنا

طريقة عمل ناجتس الفراخ

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل ناجتس الفراخ

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

الجامعات التكنولوجية

تنتهي الجمعة.. طريقة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات التكنولوجية

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

مقتنيات فنية ‏وزخارف.. موقف سيارات يتحول لمنطقة كشف اثري في بولندا

موقف سيارات
موقف سيارات
موقف سيارات

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد