التأمينات توجه رسالة للمواطنين: «ما تغادرش الشباك إلا لما تجيلك الرسالة»

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تستقبل نحو 120 ألف طلب يوميًا، موضحًا أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يبلغ 2700 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 16 ألفًا و700 جنيه.

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن الهيئة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة إنجاز الطلبات.

تقديم أكثر من 7 ملايين خدمة

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه تم تقديم أكثر من 7 ملايين خدمة من خلال المكاتب الخلفية للتأمينات، مع استمرار متابعة سير العمل في مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بشكل لحظي.

«ما تغادرش الشباك إلا لما تجيلك الرسالة»

ووجه جمال عوض رسالة إلى المواطنين المتعاملين مع مكاتب التأمينات، قائلًا: «ما تغادرش الشباك إلا لما تجيلك الرسالة وأنت واقف»، موضحًا أن ذلك يأتي للتأكد من استكمال إجراءات الخدمة.

وأضاف أن المواطن قد يترك أوراقه لدى المكتب ثم يغادر، لذلك من المهم انتظار وصول الرسالة التي تؤكد إتمام الإجراء.

منع التحايل على القوانين

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة تعمل على منع التحايل على القوانين، مشيرًا إلى أن منظومة التأمينات شهدت تغييرات مقارنة بالنظام القديم.

وأوضح أن النظام القديم كان يحدد مكتبًا واحدًا فقط للتعامل مع المستفيد، بينما النظام الحديث لا يشترط تحديد مكتب معين للتعامل، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.