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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمداء جدد بجامعة الأزهر.. قيادات جديدة في هذه الكليات | تعرف عليها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

شهدت جامعة الأزهر، صدور قرارات بتعيين عدد من العمداء الجدد بكليات الجامعة، في إطار دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية في قيادة الكليات خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يواصل العمداء الجدد بجامعة الأزهر، العمل على تطوير الأداء وخدمة الطلاب، بما يتوافق مع توجهات الجامعة ورؤيتها المستقبلية.

عمداء جدد بجامعة الأزهر

وعقدت جامعة الأزهر مجلسها الشهري، الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة من داخلها وخارجها وعمداء كليات جامعة الأزهر.

كما قدم المجلس التهنئة إلى العمداء الجدد؛ وهم: الدكتور محمود إبراهيم السلامي، عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة، والدكتورة رشا البربري، عميدة كلية التمريض، والدكتورة سوسن الهدهد، عميدة كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالقاهرة، والدكتور أيمن منير حسن علي، عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، والدكتورة أمينة محمد جاد زيدان، عميدة كلية الزراعة للبنات بالقاهرة، والدكتور ياسر السيد عبد العال البنا، عميد كلية الدراسات الإسلامية بقنا، والدكتور محمد علي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين.

اعتماد 6 برامج متميزة بكلية العلوم

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر على اعتماد ستة برامج أكاديمية متميزة جديدة بنظام المصروفات، في كلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وهي:

1. برنامج الحوسبة الذكية.
2. برنامج الفيزياء النووية والمفاعلات.
3. برنامج علوم الفضاء والملاحة بالأنظمة الذكية.
4. برنامج الكيمياء والكيمياء الحيوية.
5. برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية.
6. برنامج العلوم البيئية والاستدامة.

وتأتي هذه البرامج إضافةً إلى خمسة برامج أكاديمية متميزة سبق اعتمادها خلال العام الماضي، وهي:

1. برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء.
2. برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية.
3. برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية.
4. برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية.
5. برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية.

ويصبح إجمالي عدد البرامج الأكاديمية المتميزة بكلية العلوم أحد عشر برنامجًا، بما يمثل إضافة نوعية مهمة لمنظومة التعليم بالكلية، ويسهم في مواكبة التطورات العلمية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وتمت الموافقة على اعتماد برنامجين للمعادلة لخريجي الشعب الخاصة، ومنها: النبات الخاص، والميكروبيولوجي الخاص، وعلوم البحار والأسماك الخاص، والحيوان الخاص، والحشرات الخاص، والجيولوجيا الخاصة، وهما:

1. برنامج معادلة الكيمياء.
2. برنامج معادلة الكيمياء الحيوية.

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