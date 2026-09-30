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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإعلام الأسبق: القوات المسلحة تحركت بثقة شعبية راسخة وبعيدًا عن أي أجندات

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد البدوي

أكد اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، أن الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها خلال الفترات الصعبة ارتبط بشكل أساسي بإخلاص النية والتجرد الكامل لصالح الوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة تعاملت مع الأزمات التي مرت بها البلاد بمسؤولية وشفافية، مستندة إلى ثقة راسخة بينها وبين الشعب المصري.

الاستعداد الدائم لمراجعة المواقف وتصحيح الأخطاء

وقال المهدي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن العمل الوطني يتطلب الاستعداد الدائم لمراجعة المواقف وتصحيح الأخطاء، إلى جانب توافر النية الصادقة، موضحًا أن التقديرات البشرية قد تصيب وقد تخطئ، إلا أن الهدف الأساسي كان دائمًا الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها وعدم السماح بانهيارها.

واستعاد وزير الإعلام الأسبق موقفًا قال إنه عاصره في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 26 يناير 2011، خلال مشاركته ممثلًا لمصر في اجتماع لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مع دول حوض البحر المتوسط.

وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة 28 دولة من أعضاء الحلف و7 دول متوسطية، وخلاله تحدث ممثل ألمانيا عن الأوضاع في مصر، ورد المهدي بالتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية تحظى بثقة الشعب المصري.

التضامن مع الرؤية المصرية

وأشار إلى أن الموقف المصري حظي بتأييد عدد من الوفود المشاركة، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة العسكرية بالحلف، الأدميرال الإيطالي دي باولا، لإنهاء النقاش والتأكيد على التضامن مع الرؤية المصرية.

وأضاف المهدي أن بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين يرتبط بالشفافية والمكاشفة، مستشهدًا بالتعامل مع أحداث أطفيح، عندما جرى إتاحة الفرصة لعدد من القساوسة والآباء للحديث بصورة مباشرة أمام الجمهور، بما ساهم في توضيح الحقائق والحد من الشائعات ومحاولات إشعال الفتنة.

عناصر الحفاظ على تماسك المجتمع

وأكد أن الشفافية في التعامل مع الأزمات تمثل أحد أهم عناصر الحفاظ على تماسك المجتمع، مشددًا على أن وضوح المعلومات وإتاحة مساحة للحوار يسهمان في منع انتشار الشائعات وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

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