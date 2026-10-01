بيرس مورجان عن أزمة رونالدو: يجب احترام افضل لاعب فى التاريخ حتى نهاية مسيرته

علق الإعلامي البريطاني بيرس مورجان على مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده، منتقدًا طريقة التعامل مع نجم النصر السعودي والمدير الفني للمنتخب جورجي جيسوس.

وقال بيرس مورجان في تصريحات إعلامية: «لقد أساؤوا احترام الرجل الوحيد الذي جعل بلاده محط أنظار العالم، ومنح المنتخب البرتغالي قاعدة جماهيرية واسعة».

وأضاف: «إنه أفضل لاعب في التاريخ، ويجب احترامه حتى مع اقتراب مسيرته من نهايتها».

وتابع مورجان: «جميع البطولات التي حققتها البرتغال الآن جاءت بفضل كريستيانو، وبعد اليوم، أعتقد أن قرابة 80% من الجماهير ستتوقف عن دعم المنتخب».

وواصل الإعلامي البريطاني هجومه على جورجي جيسوس، قائلًا: «أما جورجي جيسوس، فقد جاء للتو ولم يحقق أي شيء بعد، ومع ذلك يسيء احترام أفضل لاعب في التاريخ».

واختتم بيرس مورجان تصريحاته متسائلًا عن سبب تواصل جورجي جيسوس مع كريستيانو رونالدو، قائلًا: «لماذا اتصل جورجي جيسوس برونالدو؟ هل اتصل به فقط لعدم احترامه أم ماذا؟».