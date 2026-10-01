برايان ريمر: رونالدو «أيقونة عظيمة».. ومن الخطأ التقليل من أهميته

أكد برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، أن كريستيانو رونالدو يمثل أهمية كبيرة للمنتخب البرتغالي، مشددًا على ضرورة عدم التقليل من قيمة قائد البرتغال وتأثيره مع الفريق.

وقال ريمر، في تصريحات تلفزيونية: «أعتقد أن الناس يميلون إلى التقليل من أهمية كريستيانو رونالدو بالنسبة للمنتخب البرتغالي».

وأضاف مدرب الدنمارك: «بالنسبة لي، هو أيقونة عظيمة ولاعب من الخطأ الكبير التقليل من شأنه إذا كان هذا هو المنظور الذي ننظر من خلاله إليه».

وتابع: «أعتقد أن هذا أمر يجب علينا بالتأكيد أن نوليه اهتمامًا كبيرًا، وأن نكون في غاية الوعي بأهميته».

وتأتي تصريحات ريمر في ظل حالة الجدل المحيطة برونالدو داخل معسكر منتخب البرتغال، على خلفية توتر العلاقة بين اللاعب والمدير الفني جورجي جيسوس.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال مؤخرًا، بعد تطورات شهدها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وسط تقارير عن خلاف بينه وبين جيسوس، خاصة عقب عدم مشاركته في إحدى مباريات المنتخب رغم دخوله عمليات الإحماء.

وتحدثت تقارير عن تدخل مسئولي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لاحتواء الموقف بين الطرفين، في الوقت الذي أكد فيه جيسوس أن قراراته تجاه رونالدو كانت فنية.

يأتي ذلك قبل مواجهة الدنمارك والبرتغال، حيث يرى ريمر أن التعامل مع رونالدو يتطلب إدراكًا كاملًا لقيمته وتأثيره، باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب البرتغالي وقائد الفريق.