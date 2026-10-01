حسين الشحات يشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي صورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الشحات من داخل الحرم المكي اثناء أداء العمرة، خلال فترة التوقف الدولي.

وكانت قد أعلنت رابطة الأندية المحترفة اختيار هدف حسين الشحات كأفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري بعد تصويت الجماهير حيث حسم لاعب الأهلي الجائزة بتسديدته القوية التي لاقت تفاعلا واسعا لتضيف إنجازا جديدا إلى سجله خلال منافسات الموسم.

حسين الشحات يشكو تجاهل الحسين عموتة في الأهلي

وكشف مصدر مقرب من حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب يشعر بحالة من الغضب والاستياء بسبب خروجه من الحسابات الفنية للمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن حسين الشحات تحدث مع عدد من زملائه في الفريق، وأبدى استياءه من تجاهل الجهاز الفني له وعدم حصوله على الفرصة الكافية للمشاركة في المباريات الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يرى أنه قادر على تقديم الإضافة للفريق، في ظل خبراته الكبيرة مع الأهلي، وهو ما جعله يشعر بحالة من الغضب بسبب ابتعاده عن المشاركة بشكل منتظم.