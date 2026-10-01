ضمن دورها المجتمعي.. الداخلية تحتفي بكبار السن وتواصل دعمهم

شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وذلك في إطار حرصها على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكبار السن، وتعزيز دورها المجتمعي.

زيارة درو رعاية المسنين

ووجهت الوزارة عددًا من المأموريات لزيارةدور رعاية المسنين والمستشفيات، للاطمئنان على النزلاء والمرضى وتقديم الدعم لهم، كما استضافت عددًا من نزلاء دور رعاية المسنين في أندية الشرطة، حيث تم الاحتفاء بهم وتقديم الهدايا لهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي استمرارًا للدعم والمساندة التي توليها لكبار السن على مدار العام، انطلاقًا من دورها المجتمعي وحرصها على مشاركتهم مختلف المناسبات.