غدا.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة| تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح السبت الموافق 3 أكتوبر 2026.

وتشمل المناطق المتأثرة: “شارع 26 يوليو، شارع الحجاز، شارع شهاب، شارع لبنان، شارع إسراء المهندسين، شارع الفلاح، شارع غزة، شارع الغزل والنسيج”، بالإضافة إلى المنطقة من الطالبية حتى المحولات.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال تحويل خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال تنفيذ محطتي مونوريل وادي النيل ومحطة مترو الطالبية، وتشمل تحويل خط مياه قطر 200 مم بمنطقة محطة مونوريل وادي النيل، وخط مياه قطر 200 مم بمنطقة محطة مترو الطالبية.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، لتلبية احتياجاتهم من المياه فورًا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.