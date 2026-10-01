رسالة نارية من موسكو إلى الناتو: كالينينجراد خط أحمر والرد سيكون سريعا

وجهت روسيا تهديدا صريحا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في حال نفذ تهديداته بشن هجوم على مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وأكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، يوم الخميس أنه إذا حاول الـ"ناتو" تنفيذ تهديداته لمقاطعة كالينينجراد فروسيا سترد بشكل سريع تجعل الحلف يندم.

وقال باتروشيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر جميع التوجيهات اللازمة لضمان أمن مقاطعة كالينينجراد، والجهات المعنية تنفذها بدقة.

وأمس الأربعاء قال الكرملين أن روسيا رصدت تصريحات متطرفة من الغرب بشأن خطط لحصار كالينينجراد، وهو الأمر الذي يهدد بعواقب خطرة.

وفي أبرز ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال : إن روسيا تنفي بشكل قاطع وجود أي سجناء سياسيين لديها ولذلك لم تتم مناقشة مسألة الإفراج عنهم مقابل تخفيف العقوبات.