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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.. فرص نجاح

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026

فرص نجاح الأمور لصالحك كبيرة، وهذا سيجعلك تشعر بالسعادة

توقعات برج الميزان مهنيا

من المتوقع وجود ضغط عمل كبير، ولكن يجب أن تكون قادراً على التكيف

توقعات برج الميزان عاطفيا 

حاول إجراء بعض التعديلات البسيطة لتستمتع بعلاقة جيدة مع شريك حياتك، وبذلك، ستتمكن من الحفاظ على سعادتك

توقعات برج الميزان ماليا

احتمالية حدوث خسائر مالية عالية، توخ الحذر عند التعامل مع الأموال

توقعات برج الميزان صحيا 

قد يحدث تهيج في الحلق، يُنصح بتجنب تناول الأطعمة الباردة

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