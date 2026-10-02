جنرال موتورز تستدعي سيلفرادو وسيرا بسبب خطر انفجار الوسائد الهوائية

أصدرت مجموعة «جنرال موتورز» (GM) استدعاءً أمنيًا جديدًا بحسب الإشعار الصادر عن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) تحت رقم «26V611»، يشمل 1,559 شاحنة بيك آب من طرازي «شفروليه سيلفرادو» و«جي إم سي سييرا» موديلات عامي 2016 و2017.

ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب رصد خلل في منفاخ الوسائد الهوائية المخصصة لحماية الرأس على قضبان السقف (Roof-Rail Airbags)، قد يؤدي إلى انفجار المكونات المعدنية وتناثرها داخل مقصورة الركاب.

أسباب الخلل الميكانيكي والمخاطر المترتبة عليه

كشفت التحقيقات الفنية الخاصة بالاستدعاء أن المورد (Joyson Safety Systems) سلم أجزاء منشط الوسائد الهوائية تحتوي على عيبين تصنيعيين متزامنين؛ يتجسد الأول في وجود شروخ ميكروية دقيقة في أسطوانة المنفاخ، بينما يتعلق الثاني ببقاء كميات ضئيلة من الماء داخل الأسطوانة عقب مرحلة الغسيل أثناء التصنيع.

وتسبب هذه الرطوبة المحتبسة مع مرور الوقت تآكلًا إجهاديًا بفعل التآكل الكيميائي (Stress-Corrosion Cracking)، مما يضعف جدار المنفاخ المضغوط ويؤدي إلى انفصال الغطاء الإطرافي أو تشقق الأسطوانة وتناثر الشظايا المعدنية كشظايا حادة قد تصيب الركاب بجروح بالغة.

الطرازات المشمولة وإجراءات الصيانة المجانية

يشمل الاستدعاء فئات الغمارة المزدوجة (Crew Cab) حصريًا لشاحنات «سيلفرادو 1500» و«سيلفرادو HD» (2500 و3500) موديل 2016 و2017، بالإضافة إلى «جي إم سي سييرا 1500» و«سييرا HD» المماثلة والتمصنعة خلال فترة زمنية محددة في عام 2016.

وتتولى مراكز صيانة وكلاء شفروليه وجي إم سي استبدال وحدتي الوسائد الهوائية السقفية بالكامل على الجانبين الأيمن والأيسر مجانًا للمستهلكين، مع البدء في إرسال خطابات الإخطار الرسمية للعملاء لإحضار مركباتهم للورش المتخصصة وتفادي أي مخاطر تشغيلية.