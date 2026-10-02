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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: الشباب شريك أساسي في جهود بناء الوعي

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف

التقى السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وفدا من اتحاد شباب "تحيا مصر"، لبحث سبل التعاون في تنفيذ برامج وأنشطة تستهدف الوصول إلى قطاعات أوسع من الشباب، وفتح مساحات للحوار معهم، وتعزيز قدرتهم على التعامل الواعي مع المعلومات والتطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، في إطار توجه الهيئة لتعزيز دور الشباب كشريك أساسي في جهود بناء الوعي، والتعريف بجهود الدولة المصرية وإنجازاتها، وتنمية الوعي الرقمي لديهم.

ويأتي اللقاء في ضوء الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الشباب وتعزيز قدرتهم على فهم القضايا الوطنية والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، انطلاقا من أن بناء الإنسان يمثل إحدى أهم ركائز الحفاظ على تماسك المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأكد السفير علاء يوسف، أن الاهتمام بالشباب يقوم على إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم ومبادراتهم والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن ما يمتلكه الشباب من طاقات وأفكار وقدرات يمثل قوة رئيسية في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وأضاف أن بناء الوعي لدى الشباب يمثل أحد أهم مجالات الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين الشباب لا ينفصل عن الفهم الصحيح للقضايا الوطنية، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات المضللة، والتعامل الصحيح مع ما يطرح عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

تعزيز التواصل التفاعلي مع الشباب

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الهيئة العامة للاستعلامات تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز التواصل التفاعلي مع الشباب، والوصول إليهم في مختلف المحافظات والمنصات التي يتواجدون عليها، والتعرف على أبرز القضايا والشواغل التي تحظى باهتمامهم، إلى جانب الاستماع إلى رؤاهم بشأن الموضوعات والأنشطة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الوعى بالقضايا الوطنية والاستراتيجية، وأشار إلى أن الهيئة تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء، وليسوا مجرد متلقين للرسائل التوعوية.

وخلال اللقاء، قدم مصطفى قطامش، رئيس اتحاد شباب تحيا مصر، عرضا متكاملا حول مسيرة الاتحاد وأنشطته منذ نشأته، وأبرز المبادرات والبرامج والفعاليات التي نفذها خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع مرور عام على صدور القرار الوزاري رقم 1159 لسنة 2025 بإشهار اتحاد شباب تحيا مصر كهيئة شبابية مستقلة بوزارة الشباب والرياضة، وما شهده العام الأول من عمل وعطاء وتوسع في الأنشطة والمبادرات الموجهة إلى الشباب، وما تحمله الفترة المقبلة من طموحات تستهدف مواصلة العمل وصناعة أثر إيجابي في المجتمع.

وأشاد السفير علاء يوسف، بالدور الذي يقوم به اتحاد شباب "تحيا مصر" في دعم مشاركة الشباب وتنمية قدراتهم، مؤكدا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الكيانات الشبابية في جهود بناء الوعي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في بيئة المعلومات والإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن تعزيز الوعي المعلوماتي والرقمي لدى الشباب، وتنمية قدرتهم على التحقق من المعلومات وفهم آليات إنتاج المحتوى الرقمي والتعامل الواعي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبح جزءا أساسيا من بناء شخصية الشباب لتعزيز مشاركتهم الإيجابية ودورهم في خدمة المجتمع. وأعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون بين الهيئة والاتحاد، والاستفادة من انتشاره في مختلف المحافظات.

شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الشباب حول مبادرات ومشروعات الاتحاد ومناقشة تصور للأنشطة والفعاليات التي يمكن أن تنظمها الهيئة خلال الفترة المقبلة للشباب، بما يشمل الندوات واللقاءات الحوارية والتثقيفية، والبرامج التدريبية، والأنشطة الإعلامية والرقمية، مع التركيز على القضايا التي تعزز قدرتهم وتمكينهم.

السفير علاء يوسف الهيئة العامة للاستعلامات تحيا مصر برامج وأنشطة الشباب مساحات للحوار

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