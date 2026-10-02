قوافل الطب البيطرى بأسوان تقدم 2065 خدمة للمربين بمختلف المراكز والقرى

واصلت مديرية الطب البيطري بأسوان، بقيادة الدكتور حامد مكي، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها الميدانية؛ عبر تنفيذ القوافل البيطرية والوصول بالخدمات المتنوعة إلى المناطق المستهدفة، بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتنفيذًا لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع، ورفع مستوى الرعاية البيطرية المقدمة للمربين.

2065 حالة وخدمة بيطرية ضمن القوافل الميدانية

أسفرت جهود القوافل البيطرية المنفذة خلال الفترة الأخيرة عن تقديم إجمالي 2065 حالة وخدمة بيطرية، شملت أعمال الكشف الباطني، والفحوصات التناسلية، وإجراء السونار، والتجريع، والرش، فضلًا عن تقديم وصرف الأدوية والعلاجات البيطرية اللازمة، لصالح المربين بمختلف المراكز والقرى.

خدمات بيطرية متنوعة بمراكز أسوان

ونُفذت قافلة بمنطقة داير الناحية بمركز السباعية، أسفرت عن تقديم 398 حالة وخدمة بيطرية، شملت 140 حالة تجريع وخدمة حيوانية، و250 حالة تجريع، و4 حالات باطنة، و4 حالات تناسلية.

كما نُفذت قافلة بمنطقة حاجر البلاليص بمركز إدفو، حيث بلغ إجمالي الحالات والخدمات المقدمة 477 حالة، تضمنت 250 حالة، و200 حالة تجريع، و12 حالة باطنة، و15 حالة سونار وفحص تناسلي.

استمرار القوافل للوصول إلى المربين بالقرى

وشهدت منطقة العباسية بمركز كوم أمبو تنفيذ أعمال القافلة البيطرية، بإجمالي 411 حالة وخدمة، شملت 400 حالة تجريع، و7 حالات تناسلية، و4 حالات سونار.

كما نُفذت قافلة بمنطقة أبو الريش بمركز دراو، بإجمالي 360 حالة وخدمة بيطرية، تضمنت 100 حالة، و200 حالة تجريع، و6 حالات باطنة، و4 حالات تناسلية، و10 حالات سونار، و40 حالة رش.

قوافل بيطرية بالدكة والكوبانية

ونُفذت قافلة بمنطقة الدكة بمركز نصر النوبة، بإجمالي 80 حالة وخدمة، شملت 20 حالة، و50 حالة تجريع، و10 حالات تناسلية.

كما شهدت منطقة الكوبانية بمركز أسوان تنفيذ قافلة أخرى، بإجمالي 339 حالة وخدمة بيطرية، تضمنت 125 حالة، و200 حالة تجريع، و10 حالات تناسلية، و4 حالات سونار.