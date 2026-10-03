قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم
برمجيات خبيثة لصرف النقود .. ضبط هارب من الأكثر مطلوبين في عهد ترامب
رسالة نارية من عمرو أديب لوزارة المالية بسبب أبلكيشن الضرائب العقارية
منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا
سقطت على مصلى .. شظايا صاروخ حوثي تصيب مقيم أسيوي بمنطقة عسير
حقيقة رحيل ياسر إبراهيم عن الأهلي إلى العين الإماراتي في يناير
الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟
لميس الحديدي لأهالي غزة: القضية الفلسطينية في قلب كل مصري
مياه القاهرة تعلن انتهاء إصلاح الخط الرئيسي بشارع النصر للسيارات
توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت فى القاهرة والمحافظات
محافظ الإسماعيلية يتابع مبادرة بيع الأسماك بأسعار مخفضة بسوق الجمعة
كيف علَّمنا النبي التعايش مع غير المسلمين؟.. 4 نماذج من السيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| نائب وزير الصحة يشيد بانتظام العمل بالمستشفيات.. والمحافظة تستعد لاحتفالات العيد القومي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالوادي الجديد ويشيد بانتظام العمل وكفاءة الخدمات

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية موسعة على مدار يومين بمحافظة الوادي الجديد، شملت مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى صدر الخارجة وعيادة النصر الشاملة للتأمين الصحي ومركز رعاية الأمومة والطفولة ووحدتي طب أسرة المنيرة وبورسعيد التابعتين لإدارة الخارجة الصحية، بمشاركة فريق من الطب الوقائي وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبدأ نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى الخارجة التخصصي حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية وعيادة العلاج على نفقة الدولة واستمع إلى عدد من المواطنين لاستطلاع مدى رضاهم عن الخدمات وكلف وكيل الوزارة بالمحافظة بمتابعة تلك الحالات والتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة، كما تفقد قسم الأشعة ووحدة الماموجرام وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة مؤكدا ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وصرف المضادات الحيوية وفق البروتوكولات العلمية المعتمدة.

واطلع الدكتور عمرو قنديل، على قسم الغسيل الكلوي ونتائج فحوصات المرضى ووجه بزيادة معدلات إجراء العمليات للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات الجراحية ويقلل الحاجة إلى الانتظار أو الانتقال إلى منشآت أخرى مختتما جولته بالإشادة بجهود إدارة المستشفى والعاملين بها.

وتفقد نائب الوزير مستشفى صدر الخارجة حيث تابع قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، كما تفقد قسمي الأشعة والرعاية المركزة والقسم الداخلي، مؤكدا أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للمرضى وانتظام تقديم الخدمات ثم زار عيادة النصر الشاملة للتأمين الصحي فتفقد العيادات الخارجية والصيدلية، وتحدث إلى عدد من المواطنين، مشيدا بمستوى الأداء ومقدما الشكر للعاملين على جهودهم.

كما تفقد مركز رعاية الأمومة والطفولة حيث تابع العمل بالاستقبال وعيادة الأسنان والمبادرات الصحية ووجه بمتابعة الحالات الإيجابية والتأكد من حصولها على الخدمات اللازمة واطمأن على انتظام العمل بمكتب التطعيمات وتغطية المستهدف مشددا على أهمية استمرار المتابعة لضمان حصول الأطفال على التطعيمات المقررة وفق الجدول القومي.

وانتقل إلى وحدتي طب أسرة المنيرة وبورسعيد حيث تابع انتظام العمل ومستوى الخدمات وتفقد الصيدلية وغرف التطعيمات والمشورة وقسم الاستقبال والطوارئ موجها بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات والتعامل مع حالات الطوارئ وفق الإمكانات المتاحة مع سرعة تحويل الحالات التي تستدعي مستوى أعلى من الرعاية.

وأكد نائب الوزير استمرار الجولات الميدانية على المنشآت الصحية بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام العمل والاستماع إلى المواطنين والتعامل الفوري مع أي تحديات بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بالقرب من محل إقامتهم.

وفي ختام جولته عقد اجتماعا مع الدكتور حسام الدين صفوت مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، حيث استمع إلى تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات وموقف اعتماد منشآت الرعاية الأولية وخدمة صرف العلاج على نفقة الدولة والأعمال الوقائية، وأوصى بصرف مكافأة لمدير الوقائي بالمديرية وفرق الترصد والأمراض المعدية وصحة البيئة والصحة المهنية والمعمل المشترك على مستوى الإدارات ومنشآت الرعاية الأولية.

ووجه نائب وزير الصحة والسكان، بالعمل على زيادة معدلات التردد على الوحدات الصحية والتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين، مقدما الشكر لمدير المديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية على الجهد المبذول والتحسن الملحوظ، مؤكدا حرص الوزارة على الاستماع إلى المواطنين وتسهيل تلقيهم الخدمات الصحية بجودة عالية.

الوادي الجديد تستعد لاحتفالات العيد القومي الـ67 وذكرى انتصارات أكتوبر بفعاليات متنوعة

تستعد محافظة الوادي الجديد لتنظيم احتفالاتها بالعيد القومي الـ67، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التي تجمع بين استعراض إنجازات المحافظة وافتتاح المشروعات الخدمية والتعليمية والأنشطة الرياضية والفنية.

وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة المشير طنطاوي، حيث يتم عرض أبرز إنجازات المحافظة خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة، يعقب ذلك تدشين القافلة الطبية بمركز الإشعاع الحضاري، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية.

ويتضمن برنامج الاحتفالات إطلاق الماراثون الرياضي ومبادرة خفض الأسعار، ثم التوجه إلى الاستاد الرياضي لمتابعة العروض الرياضية والفنية وفعاليات الاصطفاف، بالإضافة إلى عروض المظلات الجوية، على أن تختتم الفعاليات بالحفل الفني المسائي بسينما هيبس.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى انتصارات أكتوبر، وسط دعوة عامة للمواطنين للمشاركة في الاحتفالات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

الطماطم

الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

صابرين ولميس الحديدي

لميس الحديدي تهنئ صابرين بزفاف : أحلى مشاعر دايمًا أم العريس

حفل إليسا

كل يوم في عمري.. إليسا تبدأ حفل الكويت وتشعل حماس الجمهور

وائل جسار

وائل جسار يشعل حفل القاهرة بـ غريبة الناس في حضور نجوم الفن

بالصور

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تتسرع في الحكم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. تتحول المرونة إلى عناد

برج الثور
برج الثور
برج الثور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد