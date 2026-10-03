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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء

المتهمة
المتهمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق صانعة محتوى ملابس خادشة للحياء حدائق أكتوبر الجيزة

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