المرافعة في محاكمة 50 متهما في الهيكل الإدارى بالتجمع.. غدا

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الأحد الموافق 4 أكتزبر 2026، المرافعة في محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين جميعا بتمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وفيما وجه لبعض المتهمين تهمة حيازة مطبوعات تروج للجماعة الإرهابية.