برلماني: استضافة مصر للفعاليات الأفريقية تعكس دورها المحوري في دعم التكامل والتنمية بالقارة

أشاد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات المصرية لتعزيز التعاون الأفريقي، بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» وترؤسه قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد» بمدينة العلمين الجديدة.

منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»

وأكد الجهمي أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى تعكس حرص القيادة السياسية على دعم العمل الأفريقي المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكات ومشروعات التنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مدينة العلمين الجديدة تستضيف خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري حزمة من الفعاليات الأفريقية الكبرى، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأضاف الجهمي أن استضافة هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لبحث سبل زيادة الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والاستفادة من الإمكانات والموارد التي تمتلكها الدول الأفريقية، فضلًا عن فتح مسارات جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن استضافة هذا العدد من الفعاليات والوفود الأفريقية في مدينة العلمين الجديدة لا تقتصر آثارها على الجانب السياسي والاقتصادي فقط، وإنما تسهم أيضًا في تنشيط الحركة السياحية والترويج للمقاصد السياحية المصرية، من خلال استضافة مسؤولين ورجال أعمال وممثلين لمؤسسات دولية من مختلف الدول الأفريقية.

ترسيخ التعاون الأفريقي المشترك

وثمّن الجهمي حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، مؤكدًا أن استمرار التشاور والتنسيق بين دول القارة يسهم في دفع جهود التنمية وترسيخ التعاون الأفريقي المشترك.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أهمية الدور المصري في دعم قضايا القارة وتعزيز التعاون بين دولها، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية، ويدعم مسارات التنمية والتكامل الاقتصادي والسياحي بين مصر ودول القارة.