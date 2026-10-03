3 أندية في سجل الأبطال.. تعرف على تاريخ المتوجين بكأس عاصمة مصر

شهدت بطولة كأس عاصمة مصر حضورا لافتا لعدد من الأندية والمدربين على منصة التتويج منذ انطلاق المسابقة بعدما نجحت 3 أندية في حصد اللقب خلال النسخ الخمس الماضية بينما كتب 4 مدربين أسماءهم في سجل أبطال البطولة.

وتحولت كأس عاصمة مصر خلال سنوات قليلة إلى بطولة شهدت تنافسا قويا على اللقب مع ظهور أندية فرضت نفسها بقوة على المشهد وفي مقدمتها سيراميكا الذي تمكن من السيطرة على البطولة لثلاث نسخ متتالية.

مودرن سبورت أول بطل لكأس عاصمة مصر

كان مودرن سبورت صاحب أول لقب في تاريخ بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما نجح في التتويج بالنسخة الأولى عام 2022 ليحجز اسمه كأول فريق يرفع كأس البطولة منذ انطلاقها.

وجاء تتويج مودرن سبورت ليضع الفريق ضمن قائمة الأبطال التاريخيين للمسابقة، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من السيطرة على اللقب في النسخ التالية.

سيراميكا يفرض سيطرته على البطولة

تمكن سيراميكا من كتابة فصل بارز في تاريخ كأس عاصمة مصر بعدما نجح في التتويج بالبطولة 3 مرات متتالية ليصبح صاحب الرقم الأبرز في عدد مرات الفوز باللقب حتى الآن.

وحصد سيراميكا كأس عاصمة مصر أعوام 2023 و2024 و2025 ليؤكد تفوقه على مدار ثلاث نسخ متتالية، ويصبح أكثر الأندية تتويجا بالبطولة.

المصري ينضم إلى قائمة الأبطال

دخل المصري البورسعيدي قائمة المتوجين بكأس عاصمة مصر بعدما نجح في حصد لقب النسخة الخامسة، عقب تفوقه على إنبي في المباراة النهائية.

وجاء تتويج المصري ليكسر احتكار مودرن سبورت وسيراميكا للقب خلال النسخ السابقة، ويمنح البطولة بطلا جديدا ينضم إلى سجل المتوجين بالمسابقة.

4 مدربين كتبوا أسماءهم في سجل البطولة

وعلى مستوى الأجهزة الفنية شهد سجل أبطال كأس عاصمة مصر تتويج 4 مدربين باللقب كان في مقدمتهم علي ماهر الذي قاد مودرن سبورت لحصد النسخة الأولى عام 2022، ليصبح أول مدير فني يتوج بالبطولة.

وبعدها ظهر أيمن الرمادي في الصورة بقوة بعدما قاد سيراميكا للتتويج بالنسختين الثانية والثالثة، ليحقق إنجازا لافتا مع الفريق ويمنحه لقبين متتاليين.

وعاد علي ماهر مجددا إلى منصة التتويج بعدما قاد سيراميكا لحصد النسخة الرابعة ليصبح أول مدرب يحقق اللقب مع فريقين مختلفين في البطولة.

وفي النسخة الخامسة نجح عماد النحاس في قيادة المصري للتتويج بكأس عاصمة مصر، بعدما حسم الفريق البورسعيدي المباراة النهائية أمام إنبي ليضيف المدرب اسمه إلى قائمة المديرين الفنيين الذين نجحوا في الفوز باللقب.

سجل أبطال كأس عاصمة مصر

ويضم سجل البطولة حتى الآن 3 أندية نجحت في التتويج باللقب هي مودرن سبورت وسيراميكا والمصري بينما شهدت منصة التتويج حضور 4 مدربين هم علي ماهر وأيمن الرمادي وعماد النحاس مع تكرار اسم علي ماهر في أكثر من مناسبة.

ومع انطلاق نسخة جديدة من كأس عاصمة مصر تتجه الأنظار إلى المنافسة على اللقب وما إذا كان أحد الأبطال السابقين سيتمكن من إضافة بطولة جديدة إلى رصيده أم يظهر بطل جديد في سجل المسابقة.