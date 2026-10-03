كينيا: مصرع 17 شخصا في حادث سير على طريق سريع

لقي 17 شخصا مصرعهم إثر حادث سير وقع، اليوم /السبت/، واصطدمت خلاله عدة مركبات على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة مومباسا الساحلية في كينيا.

وقالت الشرطة المحلية "إن الحادث وقع في منطقة سالاما، وذلك خلال محاولة سائق شاحنة تجاوز شاحنة أخرى، غير أن محاولته باءت بالفشل، مما أدى إلى وقوع تصادم شمل عدة مركبات، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية.

وأكدت الشرطة أن السائق و16 راكبا، أغلبهم من النساء، كانوا داخل الحافلة لقوا مصرعهم في موقع الحادث.

يُشار إلى أن حوادث الطرق تُمثل مشكلة واسعة الانتشار في شتى أنحاء القارة الأفريقية، وغالبا ما تُعزى أسبابها إلى سوء صيانة المركبات والسرعة الزائدة ورداءة البنية التحتية للطرق.