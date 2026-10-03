ولي العهد البحريني يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن العلاقات الثنائية مع ماليزيا تواصل تقدمها ونماءها في ظل ما تحظى به من حرصٍ واهتمامٍ متبادل، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر، والعمل على خلق مزيدٍ من الفرص المستقبلية التي تسهم في توسيع آفاق العمل والتنسيق المشترك بين البلدين، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، السبت، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في إطار زيارته إلى ماليزيا لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2026 في نسخته الـ 22 في ماليزيا، حيث جرى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعرب الأمير سلمان بن حمد عن تقديره لماليزيا على ما قدمته من تسهيلاتٍ وترتيبات أسهمت في إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2026 في ماليزيا، مشيدًا بالجهود المبذولة والتعاون المثمر في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي بما يعكس ما يجمع البلدين من علاقاتٍ متميزة وتعاونٍ وثيق.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن تقديره لحرص ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي، والدفع به نحو آفاقٍ أوسع، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.