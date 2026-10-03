وكالة الطاقة الدولية: الإفراج عن 325 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم /السبت/ أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من الاحتياطيات الاستراتيجية، وذلك من أصل 400 مليون برميل كانت قد تعهدت بالإفراج عنها في شهر مارس الماضي.



ويأتي هذا التحديث بعد يوم واحد من اتفاق دول مجموعة السبع بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية على الإفراج الفوري عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، بهدف تخفيف المخاوف العالمية بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول - في منشور على حسابه الشخصي على منصة إكس، اليوم /السبت/ - إنه شارك في اجتماع لقادة مجموعة السبع، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث أوضاع سوق الطاقة العالمية والضغوط الشديدة التي تواجه إمدادات الديزل.



وأضاف بيرول أنه عرض خلال الاجتماع الخيارات المتاحة للتعامل مع الضغوط الحالية على سوق الطاقة وإمدادات الديزل، مؤكدًا استعداد وكالة الطاقة الدولية لتقديم الدعم في هذا السياق.



كما أعرب المدير التنفيذي للوكالة عن شكره لقادة مجموعة السبع على ثقتهم، مؤكدًا التزام وكالة الطاقة الدولية بمواصلة العمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء والشركاء لتعزيز أمن الطاقة العالمي.



ومن جانبها، أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن اتفاق دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والوقود من احتياطياتها الطارئة، إلى جانب الامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة، يهدف إلى خفض الارتفاع الحاد في أسعار الديزل وأنواع الوقود الأخرى.



وبدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عبر منصته تروث سوشيال ، إن الدول الأوروبية وافقت على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزوناتها الكبيرة من الديزل، مضيفًا أن العملية ستبدأ فورًا.



وأوضحت مجموعة السبع في بيان أن عملية الإفراج عن الاحتياطيات ستستمر أربعة أشهر، فيما ستعطي الدفعة الأولى الأولوية للديزل، على أن تبدأ فورًا وتستمر لمدة 20 يومًا.



كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن دول مجموعة السبع اتفقت على عدم اتخاذ أي إجراءات لتقييد تبادل منتجات الطاقة والنفط بين الدول الشريكة .



وتأتي الخطوة في ظل تداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا، اللتين أدتا إلى تراجع صادرات منطقتين تعدان من أكبر مصادر إنتاج الديزل عالميًا، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية في العديد من الأسواق .



وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد اتفقت في مارس الماضي على طرح 400 مليون برميل من النفط في الأسواق، في أكبر عملية منسقة للإفراج عن الاحتياطيات في تاريخ الوكالة.