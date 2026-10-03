بعد انتهاء المهلة الأخيرة للتسجيل.. محافظ الغربية: بدء تطبيق الإجراءات القانونية على مركبات التوكتوك غير المسجلة

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتهاء المهلة المحددة لتسجيل وتقنين أوضاع مركبات التوكتوك، التي جرى مدها أكثر من مرة لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المركبات لاستكمال إجراءات التسجيل والعمل وفقًا للضوابط المنظمة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ بدء تطبيق الإجراءات القانونية على مركبات التوك توك غير المسجلة، مشددًا على عدم السماح بتسيير أي مركبة غير مستوفاة للإجراءات القانونية، واتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفين، بما يضمن إحكام السيطرة على حركة المركبات وتحقيق الانضباط المروري.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة منحت أصحاب مركبات التوكتوك فرصًا كافية لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا تكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركبات غير المسجلة، من خلال إدارة مرور الغربية، لضبط حركة التوك توك وتحقيق الانضباط بالشارع.