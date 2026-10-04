متابعة ميدانية من محافظ جنوب سيناء لانتظام الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو شكري خلف بطور سيناء

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مدرسة الشهيد عمرو شكري خلف الإعدادية بنات بمدينة طور سيناء، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف ميدانيًا على مستوى الانضباط والأداء داخل المدرسة، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة سير الدراسة بمختلف مدارس المحافظة.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام الطالبات داخل الفصول، وانتظام الدراسة ومستوى الانضباط، كما تابع جاهزية المدرسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالبات، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.

واستمع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال إلى عرض حول موقف العملية التعليمية داخل المدرسة، ومستوى انتظام الدراسة، واحتياجات المدرسة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وكان في استقبال المحافظ أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، ووائل صبري، مدير مدرسة الشهيد عمرو شكري خلف الإعدادية بنات، حيث تم استعراض موقف العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل المدرسة.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على المتابعة المستمرة للمدارس، والوقوف على مستوى وانتظام الدراسة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، بما يدعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف مدن المحافظة.