قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار خلال 2025
الضرائب العقارية تحسم موقف الإسكان الاجتماعي والجراجات.. وتوضح من الملزم بتقديم الإقرار
أجواء خريفية وأمطار رعدية على تلك المحافظات.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومبا الإندونيسية دون حدوث أضرار أو تسونامي
من دعم إثيوبيا إلى "حماية تل أبيب".. تاريخ التعاون بين أوغندا وإسرائيل منذ التأسيس
من التعارف إلى الزفاف.. 4 أفراح وخطوبة تشعل الوسط الفني في 4 أيام
الرئيس السيسي: التكامل الاقتصادي وبناء سلاسل القيمة يعززان فرص التنمية في أفريقيا
22 عامًا من الانتظار.. هل يرفع جيل لم يعرف اللقب كأس الخليج مع السعودية؟
رئيس الاتحاد الأفريقي: الصراعات تهدد مسار التنمية.. وضرورة لتوحيد جهود دول القارة لتحقيق التكامل
156 ألف طن صادرات غذائية و61 حملة على المنشآت السياحية.. أبرز نتائج رقابة سلامة الغذاء خلال أسبوع
عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي
ياسمين علي تعلن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية: «بيتي محتاجني»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة ميدانية من محافظ جنوب سيناء لانتظام الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو شكري خلف بطور سيناء

جولة المحافظ
جولة المحافظ
ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مدرسة الشهيد عمرو شكري خلف الإعدادية بنات بمدينة طور سيناء، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف ميدانيًا على مستوى الانضباط والأداء داخل المدرسة، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة سير الدراسة بمختلف مدارس المحافظة.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام الطالبات داخل الفصول، وانتظام الدراسة ومستوى الانضباط، كما تابع جاهزية المدرسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالبات، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.

واستمع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال إلى عرض حول موقف العملية التعليمية داخل المدرسة، ومستوى انتظام الدراسة، واحتياجات المدرسة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وكان في استقبال المحافظ أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، ووائل صبري، مدير مدرسة الشهيد عمرو شكري خلف الإعدادية بنات، حيث تم استعراض موقف العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل المدرسة.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على المتابعة المستمرة للمدارس، والوقوف على مستوى وانتظام الدراسة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، بما يدعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف مدن المحافظة.

 

جنوب سيناء المحافظ يتفقد مدرسة انتظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

غدًا.. استكمال التصفيات الأولية لمسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

الحجاب

هل يجوز للمرأة مسح الحجاب بدلًا عن الرأس أثناء العمل؟.. دار الإفتاء تجيب

القارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمد عبد الشافي النادي

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

فيديو

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد