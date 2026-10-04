مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة ويوجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي فورا

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال جولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم، الأحد، عددا من مدارس القري والنجوع شرق مدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور أيمن شومان، مدير عام إدارة مطروح التعليمية، ووليد عليوة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

تفقد الفصول

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية واطمأن على سير الدراسة متابعا مستوى طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية في القراءة والكتابة باللغتين العربيّة والإنجليزية.

وخلال حواره مع طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الجراولة للتعليم الأساسي بحضور شريف حماد، وكيل إدارة مطروح التعليمية، خلال متابعته مسار العمل بالمدرسة، نصحهم بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية في المستقبل.

فتح فصل بالجراولة

ووجه التعليم العام وإدارة مطروح التعليمية بدراسة مقترح فتح فصل أول ثانوي بمدرسة الجراولة لتشجيع الفتيات على مواصلة تحصيل العلم وتحقيق طموحاتهن العلمية، خاصة في المناطق البعيدة.

وقال إن ذلك يأتي استكمالا لما تم تنفيذه وفق تعليمات اللواء محمد الزملوط، قائد الإقليم، وفق ضوء تكليفات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بفتح 36 فصلا للصف الأول الإعدادي في المدارس مترامية الأطراف بربوع الصحراء لدعم تعليم الفتيات.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

كما وجه الرشيدي مديري المدارس بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي ومجموعات التقوية عقب انتهاء اليوم الدراسي فورا بالتنسيق مع مجالس أمناء المدارس، وذلك للتيسير على أولياء الأمور ورفع المستوى التحصيلي للطلاب.