مكتبة الإسكندرية تستضيف سيمبوزيوم دولي حول مفهوم "إعادة البناء"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط (Alex-Med) بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع مؤسسة سنوهيتا Snøhetta للعمارة، وسفارة النرويج بالقاهرة، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي Norad، ومؤسسة Human Urbanism، السيمبوزيوم الدولي Rethinking Rebuilding، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 90 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والنرويج، خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر 2026 بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يستكشف السيمبوزيوم مفهوم «إعادة البناء» من منظور متعدد التخصصات، باعتباره عملية تتجاوز حدود تشييد المباني، بل تمتد إلى إعادة بناء الذاكرة، والهوية، والثقة، والعلاقات الإنسانية، والحياة العامة.

يُفتتَح البرنامج بمحاضرة رئيسية يقدمها المعماريان المؤسسان لشركة سنوهيتا Snøhetta، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال العمارة، والتي تولت تصميم مبنى مكتبة الإسكندرية، كيتيل تورسن (Kjetil Thorsen) وكريغ دايكرز (Craig Dykers)، حول دور العمارة والتصميم في إعادة الإعمار بما يتجاوز الجانب المادي، ليشمل تعزيز البنى الاجتماعية والثقافة والثقة والشعور بالانتماء.

Rebuilding Humanity

كما يتضمن البرنامج عرضًا فنيًا صُمم خصيصًا للفعالية، يجمع بين الفن والعمارة بعنوان: «Rebuilding Humanity»، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي «Still Human». ويتضمن الحدث كذلك افتتاح معرض خارجي بعنوان «مكتبة الإسكندرية: من الرؤية إلى المعلم»، يستعرض رحلة بناء مكتبة الإسكندرية، ويضم للمرة الأولى عددًا من الاسكتشات والرسومات الأصلية للمبنى ومراحل إنشائه المختلفة.

مجموعة متنوعة من الفعاليات

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل محاضرات رئيسية، ونقاشات عامة، وورش عمل متقدمة، وعروضًا فنية وسينمائية. كما تقدم مؤسسة سنوهيتا Snøhetta، ورش عمل متقدمة (Masterclass) تجمع بين التفكير النقدي والممارسة العملية ومنهجيات التصميم المعماري.

البرنامج العام للفعالية مفتوح للجمهور، لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الفعالية والبرنامج، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.rethinkingseries.foundation/