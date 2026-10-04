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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العثور على حطام طائرة إسعاف طبي مفقودة قبالة سواحل ماساتشوستس الأمريكية.. والسلطات تكثف البحث عن 6 مفقودين

العثور على حطام طائرة إسعاف طبي مفقودة قبالة سواحل ماساتشوستس الأمريكية.. والسلطات تكثف البحث عن 6 مفقودين
العثور على حطام طائرة إسعاف طبي مفقودة قبالة سواحل ماساتشوستس الأمريكية.. والسلطات تكثف البحث عن 6 مفقودين
أ ش أ

 أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم /الأحد/، العثور على حطام متناثر يعود لطائرة إسعاف طبي مفقودة قبالة سواحل جزيرة نانتوكت بولاية ماساتشوستس، بينما تتواصل عمليات البحث المكثفة عن جسم الطائرة والأشخاص الستة الذين كانوا على متنها، إثر اختفائها، أمس السبت، خلال رحلة جوية انطلقت من برمودا متجهة إلى بوسطن.

وأظهرت بيانات منصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 24 ألف قدم لأكثر من ساعة، قبل أن تهوي بشكل مفاجئ بواقع 13 ألف قدم خلال دقيقتين فقط.

وأوضح خفر السواحل في قطاع الشمال الشرقي أن إدارة الطيران الفيدرالية أبلغت عن فقدان الاتصال بالطائرة في ساعة مبكرة من صباح السبت، لتبدأ عمليات البحث قبالة نانتوكت.

وكان خفر السواحل الأمريكي، قد أعلن أمس، أن فرقة تبحث في المياه الواقعة قبالة ولاية ماساتشوستس عن الطائرة، وذلك بعد أن أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية بفقدان الاتصال بطائرة من طراز "جلفستريم G-100"، وذلك بالتزامن مع رحلتها من برمودا إلى بوسطن.

من جهتها، أفادت "شركة مطار برمودا سكايبورت"، التي تدير مطار إل إف ويد الدولي، في بيان لها أن الطائرة المسجلة في كندا أقلعت من المطار في تمام الساعة 12:41 صباح السبت، وكان على متنها أربعة من أفراد الطاقم وركبان اثنان.

وأشار خفر السواحل إلى أنه يستعين بآليات جوية وبحرية لتمشيط المنطقة المحيطة بجزيرة نانتوكت.

خفر السواحل الأمريكي العثور على حطام متناثر يعود لطائرة إسعاف طبي مفقودة سواحل جزيرة نانتوكت بولاية ماساتشوستس عمليات البحث المكثفة

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