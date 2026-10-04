ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة نجوى كرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.

إطلالة نجوى كرم

تألقت نجوى كرم في صور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المخملي كشف عن رشاقتها ونسقت معه أكمام مصنوعة من القماش الستان.

تعليق ناقد موضة على فستان نجوى كرم

علق ناقد الموضة حكيم شاهين على إطلالة نجوى كرم بحفلها البارحة في دبي قائلا:"بدايتاً اللون اجمل مايكون ملكي بإمتياز و فخم جداً و خاصة اذا كان بقماشة المخملي،بس يلي اعرفه بدبي بالشتاء مايلبسون المخمل لان جوهم حار الى معتدل بالشتاء صح؟."

تابع:"الشئ الثاني يلي كثير حبيته و من اجمل المكسات البنفسجي مع المجوهرات باللون الاخضر شي فاااخر من الاخر، إما إذا نجي لقصة الفستان فهي المفضلة عند نجوى و حلوة عليها و مناسبتها ، قصة الفستان راقية.

كتب:"و لكن قصة الصدر و الاكمام مع القفازات و الحلق النازل و العقد الدبل و الشعر النازل عليه عمل خبصة الحل او كانت تدفع الشعر للخلف و تخفف من حجمه او كان العقد يكون انعم و الحلق مايكون نازل و المكياج نضيف."