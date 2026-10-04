قائمة أشرف محرم تقدم أوراق ترشحها لخوض انتخابات نادي الصيد

تقدمت قائمة الدكتور أشرف محرم الانتخابية، أوراق ترشحها لخوض انتخابات نادي الصيد المصري 2026، استعدادًا للمنافسة على مجلس إدارة النادي.

وتضم القائمة عددًا من القامات العلمية وأصحاب الخبرات، حيث تضم: أشرف محرم رئيسًا، عادل سليم نائبًا للرئيس، وهشام الشنوفي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من محمد فهمي، أحمد وجيه، كريم عبدالرحمن، إيمان العاصي، وائل مهران، محمود عون، علي جبيلي وندى حافظ.

ورفعت القائمة شعار «بفكر جديد.. نطوّر صيد زمان»، في رسالة تجمع بين الخبرة الإدارية والأفكار الجديدة والتطوير المستمر.

وتضم القائمة أصحاب خبرات إدارية إلى جانب عناصر شابة، بهدف تطوير العمل داخل النادي وتحقيق تطلعات أعضائه.

ويركز برنامج القائمة على الحفاظ على تاريخ نادي الصيد أعلن العريق ومكانته، مع تطوير مختلف المجالات داخل النادي وتقديم رؤية جديدة تلبي تطلعات الأعضاء.

وكان نادي الصيد قد أعلن إقامة الانتخابات يوم 20 نوفمبر المقبل، مع فتح باب الترشح بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع، وفقًا للجدول الزمني المعلن من جانب النادي.