للمرة الثانية على التوالي.. المغرب تحتضن كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

تتجه أنظار عشاق كرة القدم النسائية إلى المغرب الشهر الجاري، حيث تستضيف المملكة منافسات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، التي ستنطلق يوم 17 أكتوبر الحالي، وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل.

وتحتضن المغرب مونديال الناشئات للمرة الثانية على التوالي في مدينتي الرباط وسلا، وذلك بعد استضافة نسخة البطولة العام الماضي 2025.

وتعد هذه النسخة الثانية على التوالي التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، إذ تم تقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب ونيوزيلندا وألمانيا والأرجنتين، وتضم المجموعة الثانية كوريا الشمالية وبورتوريكو وبولندا ونيجيريا، فيما تضم

المجموعة الثالثة كندا والبرازيل والنرويج وغانا.

وتتكون المجموعة الرابعة من منتخبات اليابان وزامبيا وفرنسا وفنزويلا.

وتضم المجموعة الخامسة الولايات المتحدة وساموا وكينيا والصين، بينما تضم المجموعة السادسة إسبانيا والمكسيك وأستراليا وتشيلي.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي للمونديال الذي سيقام بنظام المواجهات المباشرة وخروج الخاسر، حتى المباراة النهائية يوم 7 نوفمبر القادم على ملعب مولاي الحسن في الرباط.

وتأتي استضافة المغرب للبطولة للمرة الثانية على التوالي، لتؤكد استمرار المملكة في احتضان أبرز مسابقات كرة القدم القارية والدولية، وذلك بعد احتضان بطولتي كأس الأمم الإفريقية للرجال والسيدات، والاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.