خبير: مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي تعكس إرادة مصرية قوية لتحقيق التكامل

قال رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن مخرجات القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقى كانت واضحة في تعبيرها عن إرادة مصرية قوية لتحقيق تكامل مؤثر، وهو الهدف الذي تسعى إليه مصر منذ سنوات، مشيرًا إلى أن القمة جاءت تتويجًا لهذا الإطار من الجهد المصري وتطويرًا له.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القمة في شكلها الحالي تعتمد على جدية الطرح وشمولية الأطراف ذات الصلة، موضحًا أن جمع الفئات المرتبطة ببيئة المال والأعمال في منتدى العلمين، ثم عقد اجتماعات «نيباد»، وصولًا إلى اجتماعات القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي، صنع زخمًا متكاملًا للعمل الأفريقي.

وأوضح رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن ما صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمثل، في رأيه، مجرد بيان ختامي، وإنما بدا وكأنه «بيان افتتاحي» لمرحلة جديدة من العمل الأفريقي المشترك.