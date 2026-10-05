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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 19.4 مليون جنيه.. بدء أعمال إحلال وصيانة مدرسة التحرير الإبتدائية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أعمال الإحلال الجزئي والصيانة بمدرسة التحرير الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت 19.4 مليون جنيه، وذلك ضمن فعاليات افتتاح المشروعات التعليمية والخدمية بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة.

واستعرضت المحافظ مكونات المدرسة المقامة على مساحة 2000م2 وتتكون من 5 طوابق  وتتضمن 16 فصلًا دراسيًا فضلًا عن الحجرات الإدارية والمكتبة وحجرات الأنشطة وفناء مخصص لرياض الأطفال.

كما شملت أعمال التطوير تهيئة أرض الطابور بالبلاطات الخرسانية وتجهيز ملعب نجيلة صناعي باللاند سكيب ، بما يوفر مكونات تعليمية وخدمية ورياضية متكاملة تستوعب متطلبات العملية التعليمية والأنشطة المصاحبة لها، وتدعم الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة.

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