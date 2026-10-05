بتكلفة 33 مليون جنيه.. افتتاح معهد فتيات موط الإعدادي الأزهري بالداخلة

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد مساء أمس معهد فتيات موط الإعدادي الثانوي الأزهري بمركز الداخلة بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه، وذلك ضمن جولتها الميدانية بالمركز، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ67، بحضور النائب عربي يماني عضو مجلس النواب، والنائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب، و اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، وفضيلة الشيخ محمد مسلم مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية.

وتفقدت المحافظ مكونات المعهد المقام على مساحة 4 آلاف م٢ وملحق به معهد قراءات للفتيات يستوعب 460 طالبة بإجمالي 16 فصلًا دراسيًا، إلى جانب معملي علوم ومصلى للفتيات وقاعة اجتماعات، ومكتبة ومعمل للحاسب الآلي ومكاتب إداريةوفناء مخصص للأنشطة والألعاب الرياضية، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم العملية التعليمية والأنشطة.

كما شاركت مجدى طالبات المعهد جانبًا من أجواء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وتبادلت معهن التهاني، مؤكدةً أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي بالتوازي مع مواصلة تطوير المؤسسات التعليمية، باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.