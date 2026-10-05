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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة توعوية بقرية أبو سلطان للتعريف بخدمات «صندوق التنمية المحلية» وتشجيع العمل الحر بالإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

 نُظمت ندوة توعوية وإرشادية بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد؛ للتعريف بالخدمات التي يقدمها «صندوق التنمية المحلية» من خلال إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الإسماعيلية، 

في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بنشر ثقافة العمل الحر، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للاستفادة من المبادرات القومية.

جاءت الندوة تحت إشراف المهندس أحمد محمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وبالتعاون والتنسيق بين الوحدة المحلية لقرية أبوسلطان، برئاسة أحمد الشناوي، وإدارة بناء وتنمية القرية، برئاسة جيهان شفيق، وبحضور حسام أحمد، منسق المشروعات.

وشهدت الندوة استعراضًا شاملًا للخدمات التي تقدمها إدارة بناء وتنمية القرية للمواطنين، وآليات تيسير الإجراءات اللازمة للحصول على القروض، والتي تبدأ من ١٠ آلاف جنيه وتصل إلى ٦٠ ألف جنيه، دون فوائد، وبمصاريف إدارية قدرها ٦٪، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة ودعم المشروعات الصغيرة.

كما تناولت الندوة أهداف ومجالات عمل صندوق التنمية المحلية، ومن أبرزها:
توفير فرص عمل لائقة، وتطوير مهارات الشباب ورفع كفاءتهم التدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الفعلية، نشر ثقافة الاعتماد على الذات ودعم الفكر الريادي لدى الشباب والمواطنين، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات إنتاجية قائمة على أرض الواقع.

كما ركزت الندوة على التعريف بالبرامج التمويلية والفنية المتاحة من خلال صندوق التنمية المحلية، وشرح آليات الاستفادة منها والإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين اقتصاديًا وتشجيع العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية.

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