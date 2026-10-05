رئيس القصير يتابع الخدمات ميدانيا.. توجيهات بسرعة إنهاء معاملات المواطنين والاستعداد للسيول

وجّه اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، برفع معدلات الأداء داخل إدارات الوحدة المحلية، مع إعطاء أولوية لسرعة التعامل مع طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك خلال جولة ميدانية شملت عددًا من الإدارات والأقسام الخدمية بالوحدة المحلية.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة ملفات المواطنين والاستثمار

وشملت الجولة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين، حيث تابع رئيس المدينة آلية التعامل مع الطلبات المقدمة، مشددًا على سرعة فحص الملفات واستكمال الإجراءات دون تأخير، إلى جانب الالتزام بحسن التعامل وتيسير الخدمات أمام المترددين على المركز.

كما راجع سير العمل بإدارة الأملاك، موجّهًا بسرعة إنجاز الملفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع استمرار المتابعة للتأكد من عدم وجود طلبات متأخرة.

وفي إدارة «مشروعك»، تابع رئيس المدينة الملفات الخاصة بالمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، مؤكدًا أهمية سرعة فحص الطلبات وتقديم التيسيرات والدعم المتاح في حدود الإجراءات القانونية، بما يساعد على تشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل.

متابعة تحصيل المستحقات والاستعداد لموسم الأمطار

وخلال مروره بإدارة الإيرادات، شدد اللواء أحمد صقر على متابعة المتأخرات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المستحقات غير المسددة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تنمية موارد المدينة.

كما تضمنت الجولة متابعة استعدادات إدارة الأزمات لفصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول، مع التأكيد على جاهزية مخرات السيول والبرابخ والتأكد من نظافتها، ورفع درجة الاستعداد للتعامل السريع مع أي طارئ قد يحدث، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت.

وأكد رئيس مدينة القصير استمرار الجولات والمتابعة المباشرة لمختلف الإدارات، بهدف رصد أي معوقات تواجه المواطنين والعمل على حلها، بالتوازي مع رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.