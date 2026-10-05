وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع القافلة التعليمية ميدانيا في حلايب وشلاتين

أجرى الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، جولة ميدانية في مدينتي حلايب وشلاتين، لمتابعة سير أعمال القافلة التعليمية والوقوف على مدى استفادة الطلاب من الخدمات التعليمية المقدمة بالمناطق الحدودية.

وتأتي الجولة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتطوير العملية التعليمية، مع التركيز على دعم الطلاب في المناطق الحدودية والوصول بالخدمات التعليمية إليهم، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية التعليمية بصورة تتناسب مع احتياجاتهم.

وخلال جولته، تابع وكيل الوزارة أنشطة القافلة التعليمية، واطلع على سير العمل وما تقدمه للطلاب، في إطار خطة تستهدف تعزيز الخدمات التعليمية بمدينتي حلايب وشلاتين، ودعم العملية التعليمية بالمناطق النائية والحدودية.

وتؤكد القافلة التعليمية أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمناطق الحدودية، بما يساعد على رصد الاحتياجات التعليمية والعمل على توفير سبل الدعم اللازمة للطلاب، ضمن توجهات تطوير منظومة التعليم بمحافظة البحر الأحمر.