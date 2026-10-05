محافظ جنوب سيناء يلتقي أهالي تجمع طوبيا بطابا ويبحث احتياجاتهم الخدمية

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، زيارة ميدانية إلى تجمع طوبيا البدوي بمدينة طابا، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، والوقوف على احتياجاتهم، يرافقه اللواء إبراهيم خضر، رئيس مدينة طابا، والشيخ سلامة مسمح، من قبيلة الأحيوات بطابا.

وتفقد المحافظ أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بالتجمع من خلال وزارة الموارد المائية والري، كما تابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء 27 منزلًا بدويًا، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية وتحسين مستوى المعيشة بالتجمعات البدوية.

واستمع محافظ جنوب سيناء إلى مطالب الأهالي، التي تضمنت إنشاء مسجد ودار مناسبات، إلى جانب توفير خدمة الاتصالات. وأكد أن التنسيق جارٍ لتوفير خدمات الاتصالات بالتجمع، فيما وجه بالتنسيق مع جهاز التعمير لبحث تنفيذ المسجد ودار المناسبات.

وفي القطاع الصحي، أعلن المحافظ عن توجه لجنة من منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تجمع لاستخراج بطاقات التأمين الصحي الشامل للأهالي، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

كما وجه المحافظ ببحث زيادة أعداد المدرسين بالمدرسة لخدمة أبناء التجمع، مؤكدًا أهمية دعم العملية التعليمية وتوفير الكوادر اللازمة للطلاب.

وأعرب أهالي تجمع طوبيا عن تقديرهم لاهتمام الدولة بالتجمعات البدوية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها.

وفي ختام الزيارة، قدم المحافظ كراتين من المواد الغذائية لأهالي التجمع، دعمًا للأسر وتلبية جانب من احتياجاتهم المعيشية.

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