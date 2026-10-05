ابنة لطفي لبيب تكشف ذكريات والدها في حرب أكتوبر: عاش بروح المحارب لآخر لحظة

كشفت كاتيا، ابنة الفنان الراحل لطفي لبيب، تفاصيل جديدة عن ذكريات والدها خلال حرب أكتوبر 1973، مؤكدة فخرها بكونها ابنة الجندي الذي شارك في الحرب، مشيرة إلى أن والدها ظل يحمل «روح أكتوبر» حتى آخر لحظة في حياته.

وقالت كاتيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: «بعد رحيله أنا شرف ليا أن أتكلم عن بابا، قبل رحيل بابا عمر ما حد طلع في الإعلام، لكن بعد رحيله بيشرفنا إن إحنا بنشكره ونجيب سيرته خاصة في ذكرى انتصارات أكتوبر».

وأضافت: «بابا قضى في الجيش 6 سنين من حياته، كان كل زمايله ابتدوا يشقوا طريقهم ويعملوا شغل ومسرحيات، إنما هو فضل مجند لمدة 6 سنين حتى نصر أكتوبر، من الهزيمة إلى النصر، ودي الروح بتاعة بابا دايما، وهو كان بيقول على نفسه كده».

وتابعت: «فضل عايش بروح أكتوبر لآخر لحظة، وفي آخر حياته فضل يحارب بفرح وبروح نصر، حتى المرض فضل يحاربه لحد آخر لحظة».

وأكدت: «أنا ليا الفخر إن أنا بنت لطفي لبيب الجندي اللي في القوات المسلحة اللي حارب وجاب لنا النصر، مبيغبش عن بالي ولا لحظة واحدة».

وأضافت عن والدها: «كان ديما يقول على مصر إنها ضفيرة واحدة، متقدريش تفكيها، متقدريش تفكي القبطي من المسلم، شيخ الجامع من القسيس، كلنا ماسكين في الضفيرة بتاعة الوطن الغالي مصر».