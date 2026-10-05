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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من العبور إلى البناء.. الأحزاب: روح أكتوبر سلاح مصر لعبور أزمات الحاضر

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
حسن رضوان

بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات السادس من أكتوبر، أكدت أحزاب سياسية أن ملحمة العبور ستظل نموذجًا خالدًا للإرادة والتخطيط والتلاحم الوطني، مشددة على أن استلهام روح النصر يمثل ركيزة لمواجهة تحديات الحاضر، ودعم الدولة ومؤسساتها، ومواصلة البناء والتنمية وحماية الأمن القومي.

«المصريين»: أكتوبر عقيدة عمل لبناء الجمهورية الجديدة

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، أن نصر أكتوبر جسّد صلابة الإرادة المصرية وعبقرية التخطيط وبسالة القوات المسلحة، مؤكدًا أن روح أكتوبر تتجاوز كونها انتصارًا عسكريًا لتصبح منهجًا للعمل والبناء.

وأشار إلى أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة يظل أحد أهم عناصر قوة الدولة، داعيًا الأجيال الجديدة إلى استلهام قيم التضحية والإخلاص والعمل من أجل الوطن.

«الشعب الجمهوري»: التماسك الوطني خط الدفاع الأول

أكد حزب الشعب الجمهوري أن نصر أكتوبر يمثل ملحمة وطنية خالدة أثبتت قدرة المصريين على استعادة الأرض والكرامة، مشيرًا إلى أن الانتصار تحقق بتلاحم الشعب مع قواته المسلحة ووحدة الصف الوطني.

وشدد الحزب على أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والشائعات ومحاولات زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

«المصريين الأحرار»: روح أكتوبر منهج لمواجهة أزمات الحاضر

رحّب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى أكتوبر، مؤكدًا أن استحضار النصر يجب أن يتحول إلى منهج في إدارة تحديات الحاضر، يقوم على التشخيص الحقيقي للمشكلات واتخاذ القرارات ومواصلة الإصلاح.

وثمّن الحزب اهتمام الرئيس بالأعباء المعيشية، مؤكدًا أهمية تخفيف الضغوط عن المواطنين وحماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل بالتوازي مع استمرار جهود التنمية.

الأحزاب: الأمن القومي والسيادة خط أحمر

وشددت الأحزاب على أن حماية الدولة وسيادتها ومقدراتها واستقلال قرارها الوطني تمثل ثوابت لا تقبل المساومة، مؤكدين أهمية قوة المؤسسات وتماسك المجتمع في مواجهة التحديات الإقليمية.

القضية الفلسطينية ومياه النيل.. ثوابت مصرية

وأكد حزب المصريين الأحرار استمرار التمسك بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض التهجير ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، إلى جانب الحفاظ على الحقوق المائية التاريخية والقانونية لمصر مع استمرار التعاون مع دول حوض النيل.

«تكريم أبطال أكتوبر» بالعمل والبناء

واتفقت رسائل الأحزاب على أن أفضل تكريم لأبطال أكتوبر وشهداء الوطن هو تحويل روح النصر إلى عمل مستمر، من خلال دعم الدولة، وزيادة الإنتاج، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الاصطفاف الوطني، بما يمكن مصر من مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أقوى.

التلاحم الوطني المصريين أكتوبر روح النصر الجمهورية الجديدة

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