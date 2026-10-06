إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص وسقوطه بمياه مصرف بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها في مياه أحد المصارف، أثناء سيرها على الطريق الرابط بين مدينتي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق، وسقوطها داخل مياه المصرف، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة انزلقت نتيجة وجود طبقة من الطين على الطريق، تكونت بسبب هطول الأمطار، ما أدى إلى فقدان قائدها السيطرة على السيارة وانحرافها عن مسارها قبل أن تنقلب وتسقط في مياه المصرف.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق، والتعامل مع السيارة، والعمل على تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الحادث.